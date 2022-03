Notre histoire commune avec les chiens a débuté avec le processus de sédentarisation des êtres humains qui date d’une période comprise entre 10 et 50.000 ans. A cette époque, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs ont petit à petit sympathisé avec des familles de loups gris qui nichaient aux abords des camps. Les deux espèces échangaient de menus services. La présence des loups faisait fuir les autres prédateurs. En échange, les humains leur abandonnaient des restes de nourriture. Il s’agissait d’un accord “win-win”, comme disent les économistes!

Tout le monde y gagnait, ce qui fit que cette cohabitation se renforça au cours des siècles suivants et donna lieu à ce qui constitue probablement la toute première domestication de l’histoire humaine.

Un cerveau sur mesure

Les premiers chiens devaient ressembler assez fort à des loups avant qu’on les apparie en fonction de certaines particularités physiques afin de créer des races. Le processus a démarré timidement avant de s’accélérer au cours des quatre derniers siècles pour aboutir aux 400 types de chiens recensés aujourd’hui. Il en existe de toutes les tailles, de toutes les formes et de (presque) toutes les couleurs.

Certaines races présentent aussi des caractéristiques comportementales qui leur confèrent des usages particuliers. Les chiens de chasse sont experts pour débusquer ou ramener du gibier. Les chiens de troupeau ont l’esprit de groupe. Les chiens de garde, le sens du territoire. Une étude américaine a en effet démontré que l’anatomie des cerveaux canins rendait les chiens plus ou moins aptes à certains types de comportements. Exemple: les chiens qui utilisent beaucoup leur odorat, comme le beagle, voient s’hypertrophier les régions responsables du traitement olfactif. Les chiens qui prêtent plus d’importance à la vue, tels que le lévrier, font pareil pour les régions cérébrales dédiées au mouvement et aux déplacements dans l’espace.

Une histoire de caractère

Ces spécificités varient en fonction des races. Mais elles ne disent rien du caractère du chien. Tous ceux qui vivent quotidiennement au contact de ces animaux savent bien que celui-ci diffère du tout au tout selon les individus. Exactement comme chez les humains. Il existe des chiens sociables, craintifs, ombrageux, braves, couards, fidèles, rebelles, paresseux… ou sportifs!

A l’heure d’aller courir, certains chiens font preuve d’une grande excitation tandis que d’autres iront se cacher derrière le canapé. Pourquoi tant de différence? Clairement, certaines races comportent une plus grande proportion d’individus aimant la course, comme les border collies ou les huskies. Ce qui ne signifie pas qu’un chien d’une autre lignée ne puisse pas partager cette passion. On le voit dans les compétitions de canicross, par exemple.

Dans ce sport, le maître et son chien doivent courir ensemble et éventuellement franchir des obstacles en étant attachés l’un à l’autre par une longe de traction. Or on peut voir des pratiquants accompagnés de partenaires à quatre pattes de toutes les races ou presque, à l’exception des chiens avec un “nez écrasé” (bouledogues français, carlins, shih-tzus, etc.) souffrant de difficultés respiratoires qui ne sont pas compatibles avec les efforts intenses.

Mais pour qu’un chien apprécie de courir avec son humain, l’hérédité compte moins que son caractère, la complicité qu’il nourrit avec son maître, son éducation ou encore son entraînement.