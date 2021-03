Il y a un siècle environ, le sport de compétition était encore l’apanage des hommes. Les femmes étaient exclues des Jeux olympiques, par exemple.

Cette situation indignait un grand nombre d’observateurs, notamment la sportive française Alice Milliat (1884-1957) qui excellait elle-même dans un grand nombre de disciplines : natation, aviron, hockey sur gazon. Celle-ci s’est donc mise à militer en faveur du droit des femmes de pratiquer librement leur sport.

"Puisqu’on ne nous laisse pas concourir aux Jeux olympiques, nous organiserons nos propres Jeux", s’indignait-elle au début des années folles.

Voilà comment sont nés les Jeux féminins qui eurent effectivement lieu à quatre reprises entre 1922 (Paris) et 1934 (Londres), contribuant ainsi à faire plier le monde olympique puisque les femmes obtinrent enfin le droit de concourir dans le stade olympique à partir des Jeux d’Amsterdam en 1928.

Certes, on leur avait promis dix épreuves avant les Jeux pour n’en octroyer finalement que cinq. Mais cela marque tout de même un tournant dans l’histoire du sport.



Une pluie de records

Parmi les cinq épreuves prévues pour les dames à ces Jeux d’Amsterdam en 1928, il y avait un 800 m, dont le récit complet de cette course de légende est à découvrir dans le magazine Zatopek actuellement en kiosque ! C’était tout simplement la première épreuve olympique féminine de tous les temps ! Seules neuf athlètes y prirent part car les Britanniques avaient décidé de boycotter les épreuves pour protester contre la réduction in extremis du programme.

À l’issue de cette course qui s’est disputée à très vive allure, cinq des neuf participantes avaient amélioré leur record personnel ! La victoire est revenue à l’Allemande Lina Radke-Batschauer en 2.16.8 (nouveau record du monde), suivie de la Japonaise Kinue Hitomi, de la Suédoise Inga Gentzel et des Canadiennes Jenny Thompson et Bobbie Rosenfeld. Pour terminer dans cet ordre, ces deux dernières s’étaient livrées une féroce bataille, terminant pratiquement au coude à coude à l’issue d’un long sprint.



L’hécatombe imaginaire racontée par la presse

Sitôt la ligne franchie, une des deux athlètes (Bobbie Rosenfeld, semble-t-il) est tombée, ce qui n’a vraiment rien d’exceptionnel. Les arrivées de 800 m prêtent parfois à ce genre de chute. Aussitôt après, elle s’est relevée sans séquelles. Il s’agissait là d’un événement mineur.

Pourtant, celui-ci fut relaté sur un mode dramatique dans les journaux du monde entier et la chute d’une des participantes prit bientôt l’ampleur d’une hécatombe.

"Onze femmes misérables, dont cinq ont abandonné en cours d’épreuve et cinq se sont effondrées à l’arrivée", écrivait par exemple John Tunis, du New York Evening Post.

La presse était unanime pour condamner ce déshonneur. Sans doute, les journalistes s’étaient-ils recopiés sans prendre la peine de regarder la course. Car cela ne correspondait en rien à la réalité de la piste.



32 ans de privation

"Je vous assure que les descriptions sensationnelles qui ont été faites de cette course sont beaucoup exagérées", témoigna pourtant l’athlète britannique Harold Abrahams, médaillé d’or olympique du 100 m quatre ans auparavant (cette histoire est racontée dans le célèbre film de Hugh Hudson, sorti en 1981, Les Chariots de feu).

Seulement, personne ne l’écoutait et, à la lecture de tous ces tragiques comptes rendus, les dirigeants olympiques prirent la décision de supprimer du programme toutes les courses féminines d’une distance supérieure à 200 m, une règle qui est restée d’application jusqu’aux Jeux de Rome en 1960, soit pendant 32 ans !

