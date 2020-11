Sols glissants, boue et flaques seront vos partenaires de sorties ces prochains mois. On vous aide à ne pas déraper.

Ne pas avoir de montagne a un avantage quand on aime le trail et qu’on habite en Belgique. Cela permet de pratiquer toute l’année. Le dénivelé est certes bien différent, mais nul besoin de laisser ses chaussures au placard en attendant que la neige s’efface.

Le terrain de jeu, par contre, s’adapte aux saisons. Avec un climat plus froid et plus humide, les sols secs de l’été font place à de la boue et des flaques, parsemées de feuilles mortes. Ici, pour continuer à prendre son pied, il est primordial, au-delà du confort que doivent vous apporter vos chaussures, d’opter pour une paire qui vous permettra de garder de l’adhérence et d’éviter les pièges.

Dans la jungle que constitue le marché de la chaussure running, il y en a assurément pour tous les goûts et pour tous les prix. Et chaque marque vous proposera une ou plusieurs solutions valables pour passer l’hiver.

De notre côté, nous avons retenu cinq paires qui, de par leurs caractéristiques et avec notre subjectivité de coureur, ont particulièrement retenu notre attention pour la pratique du trail durant la "mauvaise" saison en Belgique.

De quoi vous donner des idées, sans oublier qu’il n’y a que rarement des mauvaises chaussures mais que toutes les chaussures ne conviennent pas à tous les coureurs.