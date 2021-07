Corentin Miesse ne laisse jamais passer l’occasion qui se présente. Comme lorsque, lors d’un détour par Chamonix, nous rencontrons ce Spadois de 28 ans pour discuter de son parcours depuis qu’il a quitté le pays voici deux ans afin de vivre aux pieds de montagnes qui le fascinent tant. Il est alors 22 h 30 et cet éducateur spécialisé, qui a trouvé un emploi aux Houches à quelques kilomètres à peine du centre de la capitale mondiale du trail, termine un jus d’ananas qui témoigne de l’arrivée imminente d’un Marathon du Mont-Blanc qu’il a coché de rouge dans son agenda. "J’ai envie de figurer parmi les cinq meilleurs Belges, histoire de montrer que je sais courir et que j’ai progressé ici", glisse-t-il. Quelques phrases plus loin, au détour d’une boutade, il nous embarque pour une sortie trail qui débutera au lever du jour, moins de 7 heures plus tard. L’occasion était trop belle de partager sa passion et ses sentiers.

(...)