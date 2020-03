La 124e édition du marathon de Boston qui devait se courir le lundi 20 avril a été reporté au lundi 14 septembre en raison de pandémie de coronavirus, ont annoncé vendredi les organisateurs.

La Boston Athletic Association a déclaré qu'elle "comprend la décision de la ville que le marathon de Boston ne puisse pas avoir lieu le 20 avril 2020".

Le marathon de Boston est le plus ancien de l'ère moderne. Il est l'un des six marathons majeurs dans le monde. Boston attire habituellement plus de 30.000 participants et 500.000 spectateurs chaque année.