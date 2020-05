Thibaut Garrivier, 29 ans, fait partie de l’élite du trail français. Lauréat du format marathon de la Maxi-Race en 2018 ou encore de la Transvulcania (74 km) en 2019, cet athlète du team Hoka One One est par ailleurs médecin aux Hospices civils de Lyon (HCL). Si sa pratique en tant que sportif et radiologue a évidemment changé depuis le 17 mars dernier, celui qui a fini deuxième de la CCC dans le cadre du dernier l’UTMB est un interlocuteur de choix au moment d’évoquer la pratique de la course à pied en cette période de pandémie.

Thibaut Garrivier, en tant que médécin et traileur élite, quel est votre point de vue sur la pratique du sport, et notamment ses conséquences, en cette période ?