"Frustré par l’offre actuelle de produits énergétiques", Evan Rouard, le jeune fondateur de cette marque belge, a décidé de proposer des barres de céréales dont l’approche colle davantage à ses valeurs et celles de la nouvelle génération de sportifs.



Les produits

Les produits proposés par Coup d’barre sont bio, locaux, sans additifs et autres produits transformés. Que du bon.



La plus grande nouveauté se situe au niveau de l’emballage. Pas de plastique mais du Natureflex, un produit compostable dans votre poubelle ad hoc.



"Il s’agit de la première version", explique Evan Rouard. "Avec la prochaine, il sera carrément possible de juste jeter l’emballage dans votre compost."



Plus de pollution et une belle évolution quand on regarde les poubelles remplies à ras bord de plastique sur des courses locale ou des trails.



Actuellement uniquement disponible en version cranberries/amandes, la Ravito de "Coup d’barre" débarquera bientôt avec d’autres saveurs. "Dont une version salée qui pourra plaire aux sportifs qui font de l’ultra-endurance."

Notre verdict





Les barres sont faciles à ouvrir, il suffit de presser sous l’emballage pour que le dessus cède, digestes et délicieuses.

Leur format compact est également un gros avantage par rapport à de grosses barres qui ne rentrent pas dans les poches.

Ceux qui s’inquiètent de la résistance de l’emballage, notamment sous l’effet de la chaleur et de la transpiration, peuvent être rassurés, il tient parfaitement la distance. À vélo comme en running .

En pratique Le test nous a directement convaincus. Voici pourquoi:

Pour toute information ou commande : www.coupdbarre.com

Prix: partir de 2,39 euros la barre.

Enfin une alternative aux barres de céréales qu’on trouve habituellement dans les grands magasins. "Coup d’barre" surfe sur la tendance écolo du moment pour proposer un produit novateur pour les sportifs.