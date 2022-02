La sixième édition du marathon de Bruges aura lieu le dimanche 16 octobre. Un marathon aux accents culinaires et qui traverse le centre historique de Bruges, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.

L'Athora Great Bruges Marathon reste donc délibérément attaché à la formule à succès des années précédentes. La course se déroule à 100% sur le territoire de Bruges. Le départ du marathon est donné dans le centre historique, à hauteur de De Dijver. Les participants se dirigent d'abord vers le nord, vers la côte de Zeebruges, puis reviennent pour terminer à l'ombre du Beffroi sur la Grand-Place. En chemin, des passages par des villages pittoresques tels que Lissewege, Koolkerke, Dudzele et Zwankendamme offrent l’occasion aux participants de se familiariser avec tout ce que Bruges a à offrir.

© Golazo

Les coureurs et randonneurs du semi-marathon et les participants de la marche familiale de plus de 8 km partent et arrivent également dans ce cadre historique unique. Tout au long du parcours et à l'arrivée, les participants seront gâtés avec des délices culinaires qui font honneur au caractère bourguignon si particulier de Bruges.

Plateau international

“Nous étions très fiers d'accueillir près de 6000 participants en octobre 2021 dans des circonstances difficiles", indique Greg Broekmans de l'organisateur Golazo qui a ouvert les inscriptions pour cet événement. "Il s'agissait principalement de Belges à l'époque. Bruges est donc bel et bien un marathon d'automne. Cette année, nous voyons s'ajouter un nombre considérable de participants étrangers."

Le bourgmestre de Bruges, Dirk De fauw, attend également avec impatience la sixième édition de l'Athora Great Bruges Marathon : "Avec l'adoucissement du temps et le printemps et l'été qui s'annoncent, les gens ont plus que jamais envie de se fixer de nouveaux objectifs et de faire des projets. L'Athora Great Bruges Marathon est idéal pour cela. Il est encore temps de s'entraîner et de se préparer à une solide performance d'automne, avec un départ et une arrivée dans notre beau centre ville. Nous attendons de nombreux compatriotes, mais aussi progressivement davantage de participants internationaux à cette grande fête sportive."

L'échevin des Sports Franky Demon indique de son côté que l'événement est amené à perdurer : "Nous avons décidé de poursuivre l'Athora Great Bruges Marathon pendant au moins trois ans, car il s'agit d'un événement de premier ordre, tant pour les coureurs que pour les randonneurs."





© Golazo



Le programme du Marathon de Bruges

Samedi 15 octobre 2022

Retrait des dossards Hallenzalen (Markt, Bruges) : 12h00 - 17h00

Samedi 16 octobre 2022