Le dimanche 9 mai 2021, courez pour ceux qui ne le peuvent pas lors de la huitième édition du Wings for Life World Run - la course à pied la plus grande et unique au monde. Seul, mais ensemble, grâce à une application sur votre smartphone avec une ligne d'arrivée virtuelle qui se met à votre poursuite pour vous rattraper.

Depuis plusieurs années, Red Bull organise le Wings for Life World Run. Une course internationale, en ligne, destinée à soutenir la recherche pour la guérison des lésions médullaires. Grâce à une application, courez au côté de milliers d’autres personnes, à travers le monde. L’occasion de sortir ses chaussures du placard et prendre l’air, le tout pour la bonne cause. La dimension internationale rend la course excitante. Vous allez courir au côté de Japonais, d’Américains ou même de Brésiliens, en même temps !

Qu’est ce qui rend le Wings for Life World Run si unique ? Il n'y a pas de ligne d'arrivée physique à franchir, mais une application sur votre smartphone avec une ligne d'arrivée virtuelle qui se met à votre poursuite pour vous rattraper.

Vous commencez à l'endroit de votre choix exactement au même moment que les autres participants du monde entier. En Belgique, c'est à 13h00, ce qui signifie que les coureurs à Tokyo, par exemple, commencent leur course à 20h00. 30 minutes après le coup de départ virtuel, la ligne d'arrivée virtuelle commence sa poursuite. Dès que vous êtes rattrapé, votre course se termine. Le grand gagnant du Wings for Life World Run est le coureur qui est le tout dernier (au monde !) à continuer sa course.

« Courir pour ceux qui ne le peuvent pas » est la devise de la course mondiale Wings for Life pour une raison. Les fonds du Wings for Life World Run collectés dans le monde entier iront entièrement à la Wings for Life Foundation, qui mène des recherches sur la guérison des lésions médullaires - une maladie dont souffre également notre compatriote Marc Herremans. Il est le directeur sportif international du Wings for Life World Run.

« La recherche reste extrêmement importante et produit des résultats. Et c'est exactement ce que nous voulons souligner avec cet événement. Le fait que les fonds soient entièrement consacrés à la recherche de la Wings for Life Foundation est unique. Et c'est aussi la raison du succès du Wings for Life World Run. » - Marc Herremans