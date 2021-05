Le cœur peut être soumis à rude épreuve lors d’une activité sportive parfois intensive comme l’est la course à pied. S’il est important d’être particulièrement attentif et d’avoir une approche préventive dès l’âge de 35 ans, le décès à la suite d’un arrêt cardiaque d’une jeune femme de 23 ans le week-end dernier à l’issue de sa participation aux 15 Km de Liège Métropole a tristement rappelé que le risque zéro n’existait pas. Nous en avons profité pour faire le point sur les risques et les comportements à adopter avec le médecin du sport Cédric Hautrive.

Tous les sportifs sont-ils concernés par ce risque d’accident cardiaque ?