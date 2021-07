Quatre cents mètres de course pour 185 mètres d’ascension. C’était le défi, déjanté, proposé par le Red Bull 400 le week-end dernier sur le site du tremplin olympique de Courchevel, en France. Un effort intense qui n’a rien de comparable avec ce que peut être un sprint sur piste mais qui est tout aussi éloigné de l’ascension d’un col lors d’un trail en montagne. Thibault Anselmet, membre de l’équipe de France de ski-alpinisme, y a signé un record sur ce tremplin en rejoignant le sommet en 3 minutes et 20 secondes. Soit une vitesse moyenne, à plein régime et sur une distance très courte, d’un peu plus de 7 km/h. C’est dire la violence de l’effort.