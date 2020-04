Les 10 Miles d'Anvers devaient avoir lieu ce dimanche avec plus de 25000 personnes



Les 10 Miles d'Anvers sont l'épreuve de course à pied la plus populaire de l'année en Flandre. Ils devaient avoir lieu ce dimanche 26 avril avec, au total, plus de 25000 personnes. Ce ne sera évidemment pas le cas.

Mais en ces temps troublés, une solution originale et virtuelle a été trouvée. Avec la possibilité de courir virtuellement ce rendez-vous.

Depuis ce lundi 20 avril et jusqu'au jeudi 30 avril, Keep Moving offre en effet la possibilité de courir individuellement et virtuellement l'épreuve, que ce soit sur 16 ou 6 km. Les enfants peuvent aussi courir le Kids Run virtuel de 1,5 km.

La médaille (également virtuelle) décrochée, chacun sera invité à l'offrir à l’acteur des soins de santé de son choix en signe de reconnaissance pour le travail remarquable effectué jour après jour.

"Il est très dommage que notre ville ne puisse pas accueillir dimanche tous ces sportifs qui se rendent à l'AG Antwerp 10 Miles chaque année. Nous sommes heureux qu'il existe maintenant une variante virtuelle qui donne à tous les participants la possibilité de continuer à bouger. Et vous soutenez de la sorte tous les acteurs du secteur des soins de santé" , a indiqué le bourgmestre Bart De Wever.

Tout le monde dispose de 11 jours pour parcourir la distance choisie via keepmoving.eu . Cela peut aussi se faire par étapes : il n'est donc pas nécessaire de parcourir l'ensemble des kilomètres en une journée.



Déjà 25.000 médailles distribuées

Keep Moving a été lancé il y a quatre semaines avec l'intention d'encourager tout le monde à poursuivre la pratique d'une activité physique. Non seulement la course à pied, mais aussi la pratique du vélo ou de la marche, toujours à la maison ou à proximité de son domicile et dans le respect des directives gouvernementales ! En même temps, cette initiative s'inscrit dans la problématique de la santé : elle permet de remercier symboliquement de tous leurs efforts celles et ceux qui travaillent dans le domaine de la santé en leur offrant une médaille virtuelle. Plus de 25.000 médailles ont déjà été distribuées à ce jour!



Celles et ceux qui le souhaitent peuvent non seulement soutenir symboliquement le secteur des soins de santé, mais aussi effectivement verser un don ! Keep Moving est désormais lié au fonds Covid-19 de la KU Leuven. Ce fonds finance la recherche sur les traitements et les applications curatives ainsi que la recherche d’un vaccin efficace. Chaque participant est libre d'effectuer un don (à partir de 2 euros) et ainsi aider chaque patient sur la voie de la guérison.