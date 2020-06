Alors que le corps humain présente une formidable capacité d’adaptation aux sollicitations qu’il reçoit, il pourrait sembler logique de toujours le pousser dans ses retranchements lorsqu’il s’agit de progression en matière de course à pied. C’est-à-dire toujours courir plus vite à l’entraînement pour espérer être au top de sa forme le jour de la compétition.

Mais agir en ce sens est faire fausse route. Et même la meilleure manière de ne pas exploiter votre potentiel, voire même de vous blesser. C’est en fait tout l’inverse qui est préconisé. Comme lors de la construction d’une maison, il faut d’abord une bonne fondation, qui est l’endurance fondamentale lorsqu’on parle de course à pied. Ce n’est qu’une fois vos bases bien solides que vous pourrez bâtir dessus vos exploits. On vous explique pourquoi.

(...)