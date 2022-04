LIEGE - Une fois encore, les athlètes d'un soir se sont retrouvés au pied des 374 marches de la Montagne de Bueren, au coeur de la Cité Ardente. Certes, il y avait un peu moins de monde mais l'ambiance de folie était bien là. Michaël Louys, aux manettes de l'épreuve, se montrait ravi. "Trop de coureurs rend parfois une course moins conviviale. Ici, on a repris le flambeau à la dernière minute et je vois des tas de gens qui s'amusent et qui rigolent en courant. C'est top. Tout s'est bien passé et c'est l'essentiel."

La BueRun se cours en solo ou en duo, avec trois montées des terribles escaliers. Ludwig Lefebvre, qui n'en était pas à son coup d'essai, termine 4e en solo. Le Malmédien a apprécié la course. "C'est la 2e fois que je m'inscris ici. Je m'y suis pris fort tard et je n'ai pas fait de préparation spécifique. On croit que lorsqu'on arrive en haut des marches, l'effort est fini. Et bien non, il faut encore relancer pour grimper plus haut encore. C'est tuant. En plus, en redescendant, il faut doubler les coureurs plus lents et les passages sont étroits. Il faut slalomer avec prudence."

Coté résultats, c'est Thibault Triaille qui s'impose en 32'57. Anne Hansez termine première dame solo (48'46). La première équipe mixte est composée de Joakim Territo et de Marie Coosemans. La premier duo chez les hommes: Lucas Jodogne et Gilles Leplat. Chez les dames, le duo vainqueur est composé de l'incontournable Delphine Thirifays accompagnée de Anne-Aymone Maraite.