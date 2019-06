Ranger les baskets au placard en période de canicule n'est pas nécessairement obligatoire. Mais il y a des précautions indispensables à prendre.



L'été est bien là. Depuis plusieurs semaines, les coureurs sont habitués à courir sous la chaleur. Mais ces prochains jours, les températures flirteront régulièrement avec les 30 degrés à l'ombre.

Pour les runners, une question se pose. Malgré l'envie de s'entraîner et de se défouler, est-il bien raisonnable d'enfiler ses baskets par une telle météo?

Il n'y a évidemment pas de réponse toute faite à cette question. Le plus important reste de se connaître et d'écouter son corps. Cela vient avec l'expérience. Si vous êtes novice, mieux vaut en tout cas être très prudent. Et si vous êtes expérimenté, ce n'est pas pour autant raisonnable de ne pas modifier vos habitudes.

On vous apporte quelques clés pour gérer la pratique de la course à pied en période de canicule





Gare à la surchauffe

Hyperthermie: c'est l'un des risques majeurs de la course à pied sous un soleil de plomb. Le corps, habituellement à température constante de 37 degrés, chauffe plus qu'à l'habitude et ne parvient plus à se refroidir. Cela peut mener à de la fatigue excessive mais aussi à des maux de tête, des nausées ou aussi des vertiges. Et cela peut venir bien plus vite qu'on ne le pense.

Il faut à ce niveau être très attentif aux signes que vous envoie le corps, sous peine de jouer dangereusement avec sa santé.

En cas de surchauffe, stoppez votre effort et mettez vous à l'ombre, tout en tentant de trouver un moyen de vous refroidir, comme en arrosant votre corps avec de l'eau fraiche.

Quand et comment courir/faire du sport?