Toutes les épreuves d’ici au 3 avril sont interdites en Belgique. Et beaucoup d’autres prévues plus tard au printemps sont d'ores et déjà annulées. On fait le point sur le calendrier running au jour le jour.



>>> Les nouvelles du lundi 22 mars

Dernière Homme Debout : La « Barkley belge » devait avoir lieu les 14 et 15 mars derniers à Andenne. La course à élimination sur un boucle de 7,3 km à parcourir un moins d’une heure et avec un nouveau départ chaque heure ne sera finalement pas postposée à plus tard cette année. Rendez-vous donc les 20 et 21 mars 2021 pour la prochaine édition. "Nous avons longuement étudié la possibilité d’organiser une épreuve en octobre de cette année mais, pour différentes raisons, indépendantes de notre volonté, cette solution n'était finalement pas envisageable", indique l’organisation. "En tant que participant et étant donné les circonstances, votre dossard de cette année est valable pour l'année prochaine. Toutes les personnes concernées ont reçu un mail dans ce sens. Par ailleurs, cette 3e édition sera la dernière à emprunter le parcours actuel. On compte donc sur l'un ou l'une d'entre vous pour boucler la boucle et aller au bout des 24 heures d'effort pour finir en beauté."



>>> Les nouvelles du samedi 21 mars

Bouillonnante : Prévue le 25 avril et déjà postposée voici quelques jours, la Bouillonante aura lieu le samedi 5 septembre en 2020.

Les Crêtes de Spa : La 43e édition des Crêtes de Spa, qui devaient se courir le samedi 28 mars, est non seulement annulée à cette date mais n’aura pas lieu du tout en 2020, a annoncé le Royal Cercle Athlétique de Spa (RCA SPA), co-organisateur de l’événement avec Golazo. Les problèmes de calendrier du côté des co-organisateurs sont à l’origine de cette décision de supprimer la célèbre course à pied populaire, contrairement à ce qui avait été dit dans un premier temps



>>> Les nouvelles du vendredi 20 mars

Organisations Golazo : la société organisatrice de nombreux événements de masse en Belgique a annoncé que toutes les épreuves qu’elle avait prévues prévues d’ici au 31 mai ne pourront se tenir à la date initialement prévue. Outre le marathon de Gand fin mars, cela concerne donc également les 10 Miles d'Anvers fin avril ou le Great Breweries Marathon le 10 mai

BueRun : l’épreuve dans les escaliers de Bueren (Liège, prévue en avril, est postposée au vendredi 11 septembre. Elle était prévue le vendredi 24 avril.

Beer Lover's Marathon : le marathon folklorique au cœur de Liège, avec déguisements et ravitaillement à la bière spéciale, est reporté au 27 septembre. Il était initialement prévu le 17 mai.





>>> Les nouvelles du jeudi 19 mars

Maasmarathon : L'édition 2020 du Maasmarathon, au départ de Visé, a été postposée au vu de la crise du coronavirus. Prévu initialement le dimanche 10 mai, le marathon, dont ce sera la 22e édition, aura lieu le 25 octobre. "Les inscriptions restent valables pour la nouvelle date", a précisé l'organisation.



>>> Les nouvelles du mardi 17 mars

Marathon de Namur : Il n'y a aura pas de marathon de Namur en 2020. Le rendez-vous prévu le 19 avril prochain a été officiellement annulé. Concernant les inscriptions validées, vu la situation sanitaire inédite et des frais déjà engagés, l'organisation a indiqué que chaque coureur sera remboursé à hauteur de 40% du montant de son inscription. "Chaque coureur recevra un mail le 27 mars l’invitant à fournir les informations utiles pour le remboursement", a indique l’organisation. "Pour rappel, le Marathon de Namur est organisé par une ASBL composée de bénévoles qui dépend en partie des soutiens des pouvoirs publics si l’événement se réalise. En tant que bénévoles cette décision a été difficile et elle nous attriste mais c’est celle qui nous apparaît la plus responsable, civique et solidaire."





>>> Les nouvelles du jeudi 12 mars

Challenge du Brabant wallon: Le manche d'Hamme-Mille (samedi 14/3) aura lieu le 12 septembre. La manche de Vieusart est également décalée en fin de saison, le 29 août tandis que Oisquercq espère pouvoir avoir lieu le 16 mai. Par ailleurs, la manche de Noduwez du 4 avril devrait elle aussi trouver placer plus tard dans le programme, et la question est posée pour Wauthier-Braine.