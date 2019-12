Raphaël Kergen a perdu une main et l’usage de la vue dans un accident de travail. Ce qui ne l’empêche pas de dompter les trails.La course à pied a cette particularité d’être une des rares disciplines à réunir sur une même épreuve des pratiquants de tous les niveaux. Mieux encore, sa pratique est ouverte aux valides et moins valides. Des centaines de sportifs ayant un handicap viennent par exemple chaque année se joindre au peloton des 20 Km de Bruxelles.

On voit par contre beaucoup moins de personnes en situation de handicap sur les trails. Il faut dire que cela n’est déjà pas toujours aisé pour les personnes valides de se jouer des obstacles les plus variés et extrêmes tapissant les chemins et autres singles. Mais alors, mettez-vous dans les baskets d’une personne malvoyante.



(...)