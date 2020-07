Les organisateurs d'OMAN by UTMB, Oman Sail, ont annoncé l'annulation de l'édition 2020 du plus grand événement de trail running du Moyen-Orient en raison de la pandémie de COVID-19.

Suite à l'avis du ministère de la santé omanais, la troisième édition de l'événement, qui devait avoir lieu du 5 au 8 décembre, est désormais reportée à 2021, la date devant être annoncée dans les prochaines semaines.

Parmi les participants déjà inscrits à l'événement 2020, 83 % sont des coureurs internationaux. UTMB Group travaille actuellement en étroite collaboration avec les organisateurs pour finaliser la date de l'édition 2021, ainsi que les modalités de remboursement et de transfert des inscriptions pour les coureurs inscrits, qui seront confirmées prochainement.

Catherine Poletti, présidente d'UTMB Group : "Nous soutenons pleinement les organisateurs d'OMAN by UTMB dans leur décision d'annuler l'événement cette année. La santé et la sécurité des participants, du personnel, des spectateurs ainsi que de toutes les personnes et communautés travaillant sur tous les événements UTMB® Group sont une priorité pour nous et il est de notre responsabilité de faire ce que nous pouvons pour contenir la menace permanente que représente ce virus."

"Nos efforts se concentrent désormais sur la prochaine édition en 2021, et sur la possibilité de faire découvrir aux coureurs les incroyables paysages d'Oman, qui ne ressemblent à aucun autre endroit du monde."