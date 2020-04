Ce défi, ouvert à tous, se tiendra du samedi 2 mai au dimanche 10 mai.

En cette période de confinement, les citoyens déploient des trésors d’imagination pour meubler leur temps libre et retisser du lien social malgré les règles de distanciation.

Le magazine Zatopek a pris lui aussi une initiative généreuse en lançant le “Covid-19km Challenge” afin de récolter des fonds au profit des populations déjà précarisées que la crise actuelle a malheureusement plongées dans un profond désarroi : les familles pauvres, les personnes esseulées, les SDF.

Le challenge consiste à courir ou marcher sur une distance de 19 kilomètres en une semaine. Il débutera ce samedi 2 mai à 9 heures pour se terminer le dimanche 10 mai à 18 heures.

Chaque participant est évidemment invité à relever ce défi près de chez lui et dans le strict respect des consignes de sécurité.

En une ou plusieurs sorties

La performance n’entre pas en ligne de compte. Le nombre de séances pour arriver au total des 19 kilomètres est illimité. Certains relèveront ce défi en une seule longue sortie, d’autres additionneront patiemment les kilomètres au fil des jours. Libre à eux.

En s’inscrivant, chaque participant au challenge soutient l’action “Robin Food” et offre trois litres de soupe à distribuer aux plus démunis. Le prix d’inscription correspond en effet aux frais de production et de distribution de 3 litres : 2,65 euros x 3 = 7,95 euros. Ces montants sont intégralement reversés à la bonne cause.



Pour une mesure précise des kilomètres, l’organisation recommande l’utilisation de l’application Strava (gratuite) sur son téléphone portable. Celle-ci n’est pas obligatoire mais elle permet de valider le challenge sportif.