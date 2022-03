553 concurrents ont pris le départ du 21km des Crêtes de Spa ce samedi au centre Sportif Warfaaz de Spa, la distance qui, en 1977, a lancé la mode des courses à allure libre grâce à quelques pionniers audacieux du Royal Cercle Athlétique de Spa.

Disputée dans des conditions climatiques optimales, l’épreuve actait la présence de plusieurs athlètes qui ont déjà performé à Spa et ailleurs.

La course fut d’une limpidité extrême tant la supériorité du futur vainqueur fut évidente. Un seul coureur dans son sillage dès la sortie de Spa, Weynand, puis l’attaque déjà décisive dans la première difficulté, le chemin des Moutons, que Florent Caelen a franchi en tête avec déjà 30 secondes d’avance sur son poursuivant.

C’était parti pour un long cavalier seul pour le Spadois de 33 ans, affilié à l’ATC Crisnée, qui se permettait même de remporter le challenge de la montée la plus rapide de la piste du Thier des Rexhons en 3’28.

La suite n’était plus qu’une formalité pour Caelen qui s’imposait avec quasi 4 minutes d’avance sur Weynand et près de 5 minutes sur Guillaume Defroidmont, 21 ans la semaine prochaine, et donc 1er espoir de la course. Le futur kiné de La Reid signe à Spa une formidable performance.

La première dames est Dorothée Cupers, de Bruxelles (Enjambée), pour qui c’était la première participation spadoise.



El Metoui sur le 10 km

Plus tôt dans la journée, Abdeslam El Metoui a remporté les 10 km de ces Crêtes de Spa.

La course s’est très vite décantée avec une attaque de deux hommes dès le premier kilomètre, El Metoui et Lievens qui prenaient une avance irréversible. Derrière un trio suivait à un bon rythme avec Angelot, Peters et Parmantier, mais ce dernier lâchait prise dans Cherville.

Devant, El Metoui accélérait pour s’imposer en solitaire avec 15 secondes d’avance sur son dauphin Lievens, de Zottegem. Abdeslam El Metoui, de Woluwe Saint-Lambert, 22 ans (Enjambée), a remporté les trois premières manches du challenge Delhalle (Bousval, Chaumont-Gistoux et Ham sur Heure). C’était sa première participation à Spa.

Belle performance de la première dame Alice Boniver, une Bruxelloise du club de Gooik qui termine 14e au général. Pour elle aussi, c’était sa première participation aux Crêtes.

A noter que les Crêtes de Spa se poursuivent ce dimanche 27 mars avec les deux trails sur 33 et 59 km. Départ des 59 km entre 8h30 et 9h30, et départ des 33 km entre 9h30 et 10h30.