But du jeu : terminer premier national et première nationale.

Florent Caelen (3e derrière les internationaux français Spehler et Martin) et Karen Van Proeyen (3e femme derrière Vieuille et Combe) ont décroché la palme. Une course bien teintée de belgitude puisque 4 Belges figurent dans le top 10 masculin, pour 2 dans le top 5 féminin.

Le classement :

1. Sébastien Spehler, 2h15'59; 2. Nicolas Martin, 2h19'04 ; 3. Florent Caelen, 2h19'57 ; 4. Valentin Bénard, 2h22'04 ; 6. Sebastien Carabin, 2h24'19 ; 7. Jérôme Vanderschaeghe, 2h26'38 ; 8. Nicolas Navet, 2h31'48 ; 11. Olivier Remacle, 2h37'52 ; 16. Denis Trillet, 2h39'32 ; 17. Sarah Vieuille, 2h39'39 (1re femme) ; 25. Steve Coppin, 2h47'46 ; 26. Arnaud Renard, 2h48'31 ; 33. Julia Combe, 2h53'02 (2e femme) ; 55. Karen Van Proeyen, 2h59'34 ; 63. Sarah Balancier, 3h03'46 ; 117. Camille Compère, 3h15'30. (EV)