Fatigue, éventuelles douleurs, sautes d'humeur, libido, appétit … Les fluctuations hormonales au cours d'un cycle menstruel ne sont pas sans conséquences, à la fois sur le plan physique et psychologique. Or, on ne parle que très peu des règles et de l’impact qu’elles peuvent avoir. Des athlètes de premier plan telles qu’Olivia Borlée et Hanne Claes s’étaient déjà positionnées au sujet des règles dans l’univers du sport, en soulignant le manque d’intérêt, de connaissance et d’importance qu’on y consacre généralement. Et la marque Dim a choisi de s’associer à leur discours.

"Pile le jour de la compétition"

"Il m’est souvent arrivé de calculer longtemps à l’avance quand mes règles allaient tomber, et ça m’est arrivé d’avoir des championnats du monde, championnats de Belgique et même des Jeux Olympiques où malheureusement ça tombait pile le jour de ma compétition. Et il faut pouvoir gérer ça, l’accepter." Le témoignage d’Olivia Borlée est interpelant. "Je pense que l’entraînement devrait davantage être réfléchi et planifié en fonction du cycle menstruel", poursuit-elle.

Le sport, c’est à la fois une passion et un métier pour Hanne Claes. "Dans le sport de haut niveau, tous les détails sont super importants. On est encadré et formé de façon très professionnelle. Mais il y a encore trop peu d’attention qui est accordée au fait que, en tant que femmes, on a nos règles chaque mois", explique-t-elle.

Olivia Borlée et Hanne Claes voudraient qu’on parle plus librement des règles, en leur donnant toute la considération qu’elles méritent. "C’est important d’aborder le sujet et de partager nos expériences", souligne Hanne.

Face à ce constat, certaines innovations sont accueillies favorablement par les deux athlètes. Elles se sont ainsi associées à la marque Dim, qui propose culottes menstruelles Dim Protect. Objectif pour elles : profiter d’un maximum de liberté de mouvement, de confort et de zénitude pendant les règles.

© Elodie Gérard

"Si on amène plus de confort, qu’on n’a pas peur d’avoir des fuites ou que ça puisse se voir, c’est déjà un pas dans la bonne direction", estime Olivia Borlée.

"Moi, ce que j’aime bien avec ce produit, c’est vraiment le confort que ça apporte pendant cette semaine de règles. On peut bouger facilement, faire du sport librement … Avoir confiance en soi, c’est surtout ça qui est important ! Et si cela offre plus confort aux sportifs, c’est aussi écologique, et plus économique sur le long terme. Cela correspond à mon mode de vie sain."