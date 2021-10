Damien Libert a brillé sur la Diagonale des Fous la semaine dernière. Un ultra-trail de 160 km (9 400 m de D +) à travers l’île de La Réunion bouclé en 32 heures. Résultat : une 1re place parmi les Belges et une 49e place au général.

S’il s’est illustré sur l’île de La Réunion et qu’il avait déjà réalisé de bons résultats en Belgique et en France (quatre victoires et sept podiums lors de ses dix derniers trails), Damien Libert n’était pourtant pas prédestiné à devenir une figure de la discipline. Encore moins un ultra-traileur. "Jusqu’à mes 18 ans, je faisais du foot, du rugby et du tennis. Ensuite, j’ai fait pas mal de rando", explique-t-il.