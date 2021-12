Première rencontre d’une plongée dans la face cachée des organisations : Nicole et Patrick Van Gasse (La Bouillonnante).



Très souvent bénévoles, toujours passionnés, les organisateurs sont la face cachée du succès du running, qu’il se décline sur la route ou les sentiers. Il était temps de leur donner la parole, pour comprendre ce qui les anime et les pousse à surmonter des obstacles sans cesse plus nombreux. Mais aussi pour qu’ils nous fassent partager, simplement, leur vision de la course à pied.

Premier arrêt auprès de Nicole et Patrick Van Gasse, fondateurs de la Bouillonnante. Un classique de notre calendrier, créé en 2006, qui, toutes proportions gardées, peut être comparé à un monument cycliste tel que Liège-Bastogne-Liège : Ardennes, beauté de tracé, âpreté des sentiers, ancienneté, qualité de plateau…

Nicole et Patrick Van Gasse, qui ont cédé l’organisation de la Bouillonnante à l’ASBL Biotrail pour trois ans, sont des passionnés qui ont mené leur barque durant quinze ans (quatorze éditions, avant, donc, de passer la main, encouragés dans cette transmission par les coups de boutoir de la pandémie).