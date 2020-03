La semaine dernière, l’Ardenne avait la tête toute fripée. Trois dimanches de suite, trois tempêtes. Ciara, Dennis, Ellen. Rafales de vent de plus de 100 km/h, des dizaines de litres d’eau au mètre carré. Conséquences : arbres déracinés par milliers, troncs cassés, chemins recouverts de grumes enchevêtrées… Le tout dans une atmosphère froide et humide, avec cette boue glissante qui, à la longue, fracasse adducteurs et ischios des coureurs. Et puis, d’un coup, la neige s’est invitée. Pas de la fine couche. Vingt à 25 centimètres. Avec parfois des congères montant jusqu’en haut des genoux…



(...)