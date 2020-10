Le défi sportif est beau, la cause encore plus. Depuis samedi 17 octobre, Thierry Vandevelde, passionné de course à pied, parcourt chaque jour une cinquantaine de kilomètres baskets aux pieds. Parti de Aubange, en province de Luxembourg, le résident de Braine-le-Comte devrait rejoindre La Panne ce dimanche après son périple en neuf étapes à travers toute la Belgique.

Ce défi s’intitule le KickCancer Challenge. Car Thierry Vandevelde veut, au-delà de mener à bien son pari, récolter des fonds pour une cause qui lui tient à cœur : combattre les cancers pédiatriques, dont la prise en charge doit être améliorée. A ce jour, plus de 24000 euros ont déjà été récoltés au profit de la fondation Kick Cancer, qui lutte pour guérir le cancer de tous les enfants. Dont un don de 3000 euros par l'équipe du Trail des Bosses, organisation qui se tient chaque année à Braine-le-Comte.

Ce jeudi matin, Thierry Vandevelde a justement quitté Braine-le-Comte, sa ville, où il avait reçu un formidable accueil en terminant l'étape la veille.

"Il y a bien quelques douleurs mais le corps tient le coup pour le moment", a-t-il confié ce matin au micro d'Antenne Centre au sujet de son état physique.

Arrivé ce jeudi à Russeignies (Mont-de-l’Enclus), Thierry Vandevelde a encore trois étapes à boucler avant de voir La Panne, son objectif sportif final. D’ici là, il est toujours possible de soutenir la cause qu’il défend ou de le suivre via la page facebook consacrée à ce projet.