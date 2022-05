De l'Atomium au centre-ville en passant le long du Château Royal pour terminer au sein du stade Roi Baudouin, telle est l'essence du tout nouveau parcours que les organisateurs du Brussels Marathon & Half Marathon ont dessiné pour la 17e édition programmée le dimanche 2 octobre. Un parcours qui sera dévoilé en intégralité prochainement par l'organisation.

Plusieurs distances

"Après deux ans d'absence, nous sommes impatients de voir les coureurs parcourir nos rues pour 42 km de plaisir sportif", déclare Benoit Hellings, l'échevin des Sports à la Ville de Bruxelles. "En tant que capitale de l'Europe, Bruxelles se doit d'avoir un marathon de première classe, et ce parcours, avec son départ sous l'Atomium, a tout pour plaire. C'est un moment idéal pour se retrouver et pratiquer du sport ensemble."

Outre le marathon, le programme comprend également un semi-marathon et plusieurs distances plus courtes. Les plus petits pourront notamment profiter de la course des enfants dans le parc de Laeken.

Plus de 100 nationalités représentées

L'événement se veut de plus en plus international. Lors de la dernière édition, des participants de 105 pays étaient présents sur la ligne de départ. Et un tiers de tous les participants ne vivaient pas en Belgique, avec beaucoup de coureurs français, néerlandais, allemands ou encore anglais. Le départ à l'Atomium, probablement le symbole le plus connu de notre pays, devrait renforcer cette image internationale.

Les inscriptions débutent ce mardi 17 mai à 13h00.