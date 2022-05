Les 20 Km de Bruxelles ont déjà été le théâtre de nombreuses belles histoires. Cette édition 2022 ne dérogera pas à la règle, ce dimanche, notamment pour Daniel Fagi. Érythréen d’origine, il a fui son pays pour se réfugier en Belgique, où il a découvert la course à pied en 2019. Trois ans plus tard, et après une 8e place en septembre dernier sur le célèbre tracé bruxellois, il vise un chrono d’1 h 01 ce dimanche. Chrono qui pourrait être synonyme de podium, même si la concurrence sera rude, pour celui qui fera partie du Team Ladbrokes dans lequel on retrouve le dernier (et futur ?) vainqueur Amaury Paquet.

À quelques heures de sa seconde participation aux 20 Km de Bruxelles, Daniel Fagi s’est livré sur son incroyable parcours, sa nouvelle passion pour la course à pied et son rêve de monter sur le podium ce dimanche.