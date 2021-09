Charles Masset, 25 ans, n’avait aucune expérience de l’ultra avant de s’élancer, voici un peu plus de 15 jours, à l’assaut du SwissPeaks, l’une des épreuves d’ultra-running en montagne considérées comme les plus difficiles d’Europe. Mais, après un peu plus de 149 heures de course, cet ancien gardien de l’équipe nationale de hockey au sein des équipes d’âge a bouclé les 364 km de course pour 26 000 m de dénivelé positif à la 157e place (sur 182 finishers). Autant un exploit sportif qu’une folie pour un défi que celui qu’on avait vu faire le buzz grâce à une vidéo lors de laquelle il descendait un terril à Charleroi en ski aurait aimé accomplir jusqu’au bout en compagnie de son frère, Pierre.

Comment vous êtes-vous retrouvé inscrit pour ce monstre de l’ultra qu’est la SwissPeaks 360 avec une expérience pour la moins minimaliste en trail ?