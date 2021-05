Après trois ans de développement, de tests, de fabrication et d’acheminement en droite ligne d’une usine d’Asie du Sud-Est, l’Index.01 est arrivée dans les devantures de certains magasins d’Europe le 22 avril dernier. En même temps que le Earthday, Jour de la Terre, une date fixée symboliquement voici 52 ans par une association canadienne. Son but, à l’époque et toujours maintenant : aider les personnes et les organisations à diminuer leur impact sur l’environnement.

L’Index.01 se veut être une "chaussure recyclable" pour la course sur route. Vous l’achetez, autour de 200 euros, vous l’usez, puis, à la fin, vous la renvoyez chez son fabriquant gratuitement. Là-bas, grâce à un circuit court pas encore totalement mis en place, elle sera transformée. Sans trop entrer dans les détails, sachez par exemple que le bloc semelle est destiné à être broyé avant d’être mélangé à du TPU neuf (polyuréthane thermoplastique). Le nouveau matériau sera alors utilisé pour la fabrication de chaussures de ski alpin, entre autres.



