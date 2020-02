La 43e édition de cet incontournable aura lieu le 28 mars prochain

Les Crêtes de Spa en seront le 28 mars à leur 43e édition. L’évènement est un véritable ancêtre dans le paysage du running belge et sa longévité, qui se conjugue avec un grand succès populaire, est d’autant plus belle à l’analyse d’un calendrier toujours plus fourni et en perpétuel changement ces dernières années.

“Cette ancienneté fait que la course est très bien implantée et reconnue de beaucoup dans le milieu", nous témoignait lors d’une précédente édition Christian Marchot, secrétaire du RC Spa et coordinateur des Crêtes que le club organise désormais en collaboration avec Golazo.

Cette année, l’accent sera encore un petit peu plus mis sur le « vert ». Une couleur qui convient parfaitement au cadre de cette course, dont les trails, à côté des 10 et 21 km sur route, sont désormais bien implantés. Ainsi, il n’y aura plus aucun gobelet jetable qui sera distribué aux participants lors des ravitaillements. A chacun d’emmener son propre gobelet, sa gourde ou son sac d’hydratation. Les points d’eau seront évidemment maintenus. Ceci afin de diminuer drastiquement la production de déchets lors de cette manifestation.

Quelques anciens vainqueurs ont déjà annoncé leur présence le 28 mars prochain alors que les inscriptions viennent de débuter. Dont le vététiste Sébastien Carabin, vainqueur du 55 km l’an dernier et qui ne cesse d’épater baskets aux pieds. Fita Ayanom, lauréat du 21 km l’an dernier, sera également de la partie, tout comme Huub Van Noorden sur le trail version 55 bornes.





Le programme des Crêtes de Spa (28 mars)