Les amateurs de course à pied se sont offerts une visite touristique et sportive dans les rues de la capitale.

La Gare centrale, Bozar, le Parlement Fédéral, le dressing-room de Manneken Pis, Choco-Story Brussels, la Bourse, l’Hôtel de Ville et son balcon ou encore la Grand-Place, voilà quelques-uns des lieux que les participants du Brussels Urban Trail ont pu traverser ce dimanche dans les rues de la capitale.

Un concept unique mêlant course à pied et découverte de la ville pour une course où le chrono n’était pas de mise, voilà de quoi séduire des milliers de joggeurs qui ont saisi l’occasion de découvrir Bruxelles autrement, souvent sous le regard curieux des touristes de la Grand-Place.

Les participants, eux, n’ont pas hésité à dégainer leur smartphone pour immortaliser leur passage dans des lieux très souvent fermés au grand public, comme le balcon de l’Hôtel de Ville qui a eu droit à son lot de selfies. Sans oublier la dégustation de chocolats à Choco-Story où la file était longue pour goûter aux petites douceurs préparées par les chocolatiers de l’établissement.