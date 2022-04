La saison cycliste bat son plein. Ce dimanche, les meilleurs coureurs s’affronteront lors de Liège-Bastogne-Liège. Pour pouvoir tenir au fil des longs mois de compétition, les cyclistes doivent absolument suivre une préparation physique rigoureuse. À côté des sorties à vélo et des séances de musculation, la course à pied tient une place de choix dans les programmes d’entraînement. La plupart du temps, il s’agit de footings relativement légers, tant en nombre de kilomètres qu’en intensité de course. L’essentiel est d’entretenir ses qualités d’endurance. Beaucoup encaissent ces séances bon gré mal gré. Leur dada, c’est le vélo, voilà. Quelques-uns cependant se découvrent une véritable passion !

Pour le plaisir

Wout van Aert fait partie de ces fanas de la course à pied. La preuve : en octobre dernier, alors que sa saison de cyclisme sur route était terminée et qu’il avait annoncé prendre plusieurs semaines de repos, le coureur de Jumba-Visma avait participé aux 10 miles d’Anvers. "Pour le plaisir", avait-il tout simplement déclaré. Il avait alors réalisé un beau chrono, bouclant la distance de 16 km en 1h11. L’Anversois adore courir à pied et a complètement intégré ce sport à sa préparation physique. Le triple champion du monde de cyclo-cross et champion de Belgique sur route avait même avoué lors de la cérémonie du Sportif belge de l’année 2021 (titre qu’il a reçu) son admiration pour la distance mythique du marathon. "À mes yeux, un marathon constitue sans doute l’un des efforts physiques les plus extrêmes qui soient. Ai-je déjà envisagé de m’attaquer à cette distance ? Après ma carrière, peut-être bien, oui. C’est un truc qui pourrait me plaire !"

Lance, Victor, Sébastien et les autres

Dans ce projet un peu fou, Wout van Aert a déjà été devancé par d’autres grands noms du cyclisme. "Avant de mourir, je veux être l’ancien cycliste professionnel le plus rapide sur marathon", avait promis Lance Armstrong en 2010. Avec un temps de référence de 2h46.43 au marathon de New York en 2007, le septuple vainqueur du Tour de France n’est jamais parvenu à décrocher ce record. Il revient en effet depuis 2007 à l’Espagnol Victor Gonzalo, qui a parcouru la distance en 2h21.55. Dans ce classement du meilleur temps sur marathon par d’anciens cyclistes pros, Lance Armstrong n’arrive en réalité que septième. Il est devancé par le Belge Sébastien Van den Abeele (2h34.17 en 2010), le Français Laurent Brochard (2h36.15 en 2009), l’Espagnol Abraham Olano (2h39.19 en 2006), l’Allemand Rolf Aldag (2h42.54 en 2006) et le Français Laurent Jalabert (2h45.52 en 2007).

Sur les sentiers aussi

On retrouve aussi pas mal d’anciens cyclistes en trail. Ici encore, on peut citer Laurent Jalabert, qui, décidément, s’illustre à pied comme à vélo, sur route comme sur sentiers. Le Français participe régulièrement à des trails et même des ultra-trails. L’un de ses derniers en date : la Diagonale des Fous, 160 kilomètres avec plus de 9 000 m de dénivelé positif à travers l’île de la Réunion.

Autre nom ultra connu que l’on retrouve désormais dans les pelotons pédestres nature : Thomas Voeckler. L’actuel sélectionneur de l’équipe de France de cyclisme a même remporté en octobre dernier un trail de 16 km. À 42 ans, il n’a pas oublié son esprit de compétition, mais le plaisir reste sa priorité. "Sur un trail, je peux aller jusqu’à 30 bornes, voire 40 entre copains, pour l’aventure, mais pas au-delà. J’en ai assez chié sur le vélo !"