Gérer études et sport de haut niveau. C’est le défi que réussit à relever Dorian Boulvin. Le Binchois de 22 ans est en stage et n’a plus que son mémoire à rendre pour être diplômé en ingénierie de gestion à l’UCLouvain. Un objectif qu’il couple avec sa participation aux championnats d’Europe d’athlétisme à Paris fin août.

Ses journées sont actuellement perturbées et il jongle entre télétravail et entraînements adaptés.

"Je devais partir en stage aux États-Unis mais nous avons annulé le voyage. Je devais y faire des courses sur 10 000 mètres pour tenter d’atteindre les minima pour les championnats d’Europe de Paris. J’aurai moins de possibilités d’atteindre 28 min 32 vu les annulations en cascade."



Votre record sur piste est de 29 min 04. Pensez-vous pouvoir vous améliorer de 30 secondes ?

"Je n’aurai pas le droit à l’erreur car je n’aurai peut-être qu’une ou deux possibilités pour y parvenir avant Paris. Je pense avoir au moins 28 min 50 dans les jambes. Je suis plus fort que l’année passée."

(...)