Koen Naert, champion d’Europe du marathon en 2018, l’inspire. Bashir Abdi, recordman de Belgique sur la distance, le fait rêver. Le 42,195 km lui trotte déjà dans la tête mais, à 23 ans, Dorian Boulvin sait que sa place n’est pas encore sur cette distance. Le Binchois poursuit aujourd’hui l’ambition d’aller chercher un chrono sous les 28 minutes sur 10 000 m et de gagner sa place pour disputer les Jeux de 2024 à Paris.

Membre du Runners’lab Athletics Team sous la houlette de Tim Moriau, l’athlète du CABW prône la patience et la progressivité dans son approche de l’entraînement et de la compétition. Comme il l’a toujours fait depuis ses débuts athlétiques à l’âge de 6 ans et comme il continue de le faire malgré la crise sanitaire qui vient chambouler son quotidien d’espoir sportif et d’étudiant en dernière année en ingénierie de gestion.