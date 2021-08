Nouveau défi, pour la bonne cause, pour le Loup ce week-end

Ce samedi aura lieu la 7e édition du Trail des 600 Boitheux, sur 11, 22, 33 et 66 km. Les 33 km et 66 km du rendez-vous de Theux serviront respectivement de cadre aux Championnats de Belgique de trail et ultra trail 2021.

Après les inondations de l'été qui ont, notamment, frappé la commune de Theux, les organisateurs ont décidé de reverser l'ensemble des profits de cette édition aux sinistrés de ces inondations.

Raphaël Daco, habitué des défis d'ultra endurance, a décidé d'apporter sa contribution en mêlant dépassant de soi et bonne action. Pour l'occasion, celui qui a notamment réalisé un marathon par jour durant le premier confinement ou encore parcouru les quelque 600 km des parcours Extratrail au printemps 2019 réalisera à deux reprises le tour de 66 km ce samedi.

Avec un départ à minuit dans le sens inverse de la trace originale et en autonomie complète. Après maximum 9 heures d'efforts, il repartira pour 66 km et 5000 mètres de D+ avec les autres participants.

"L'idée est de mettre un maximum en avant la vision collective du Trail des Boitheux, qui veulent allier sport et solidarité en reversant la recette du trail aux sinistrés de Theux", a indiqué Raphaël Daco.