Un drame s'est déroulé sur le parcours de la TDS, l'une des épreuves de l'Ultra Trail du Mont-Blanc, dans la nuit de mardi à mercredi. Un concurrent tchèque a en effet lourdement chuté dans le passage du passeur de Pralognan, endroit technique rendu encore plus difficile par la nuit et, surtout, la pluie.

"Il était minuit 25 lorsque nous avons été avertis de l'accident", expliquait ce mercredi matin la direction de course. "L'équipe de secours sur place est immédiatement intervenue, avant de faire appel à un hélicoptère."



"Nous devons malheureusement vous informer aujourd'hui qu'il a succombé, malgré tous les soins qui lui ont été apportés. Par respect pour sa famille et ses proches, nous ne dévoilerons pas son identité".

Cette section du parcours a été au programme de la course à de nombreuses reprises de la TDS. Le passage était sécurisé et l’équipe de secours était en place pour soutenir les athlètes sur cette portion du parcours.

Pendant le temps de l’évacuation héliportée, les coureurs ont été arrêtés au Passeur de Pralognan. Etant donné la durée de l’évacuation, et pour assurer la sécurité des coureurs, le comité de course a décidé de donner l’instruction aux 1200 coureurs de faire demi-tour et de redescendre vers Bourg Saint-Maurice.

La principale priorité du comité de course est d’assurer la sécurité des coureurs jusqu’à Bourg Saint-Maurice où un accueil et des transports sont organisés.

293 coureurs avaient déjà passé le Passeur de Pralognan avant l’accident, et n’ont pas été arrêtés. Leur arrivée est prévue à partir de 10h sur la Place du Triangle de l’Amitié à Chamonix.