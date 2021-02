Dans les années 90, voire début 2000, ils étaient parmi les tauliers de l’athlétisme belge sur piste : David Branle, Olivier Ernst et Patrick Stevens. Une belle concentration de muscles et de fibres rapides. Près de 20 ans plus tard, nos trois sprinteurs, dont un qui excella aussi au saut en longueur, continuent à courir. Beaucoup moins vite, certes, mais plus longtemps. Ils sont passés à la course à pied. Ce qu’on appelle le jogging, voire le trail. Et même l’ultra-trail. Ils nous racontent pourquoi.

Le plus rapide et le plus titré était sans conteste Patrick Stevens avec, notamment, trois présences aux Jeux. Il s’était même qualifié pour Sydney 2000 mais une blessure l’empêcha de prester au dernier moment. Le Limbourgeois, c’est 10.14 et 20.19 comme références personnelles sur 100 et 200. Ce dernier chrono tient toujours comme record de Belgique depuis 1996, l’année qui le vit terminer septième de la finale olympique d’Atlanta, millésime 200-400 de Michaël Johnson.