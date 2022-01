Deux ans et cinq mois après la sortie de la Fénix 6, Garmin a dévoilé officiellement la Fenix 7 ce mardi, son modèle de montre GPS connecté outdoor très haut de gamme. Une annonce qui était attendue par les sportifs férus des dernières technologies.

Disons-le tout de suite, et comme attendu, la Fenix 7 ne provoque en rien une rupture avec la version précédente, qui était elle-même dans la suite logique de la 5. Sauf si vous voulez absolument bénéficier de la cartographie désormais généralisée sur la Fénix 7 (apparue avec le 5+ et disponible sur les versions Pro de la 6), votre ancien modèle continuera donc à faire plus que l'affaire face à la nouvelle montre venue, vendue entre 699 € et... 1199 € pour la version Sapphire Solar.

Il y a néanmoins quelques nouveautés très intéressantes.

De cette Fenix 7, on retiendra surtout

Généralisation de la cartographie à tous les modèles de la gamme Fenix 7, en plus d'un guidage audio en turn by turn.

Apparition d'un écran tactile sur tous les modèles, en plus des cinq boutons historiques. Un gros plus à notre sens dans l'utilisation de la cartographie. A noter que l'écran tactile peut être désactivité à tout moment.

Apparition des données de puissance en course à pied

De nouvelles fonctionnalités de santé et de coaching en temps réel sur base des métriques physiologiques enregistrés par la montre.

Augmentation de la capacité de recharge solaire pour les versions Solar (+ 300 % par rapport à ce qui était de mise auparavant, ce qui fait du bonus solaire octroyé un avantage qui devient intéressant).

Autonomie renforcée, jusqu'à 96 heures en activité et 28 jours en montre connectées pour la Sapphire Solar.

Une lampe intégrée à la montre, qui peut à la fois servir de lampe de poche ou pour être vu en courant la nuit.

Paramètrage complet de la montre depuis l'application dédiée Garmin Connect.

. Nouveaux profils sportifs (windsurf, kitesurf...)

Comme sur les versions précédentes, la Fenix 7 est disponible en trois tailles de cadran (Fenix 7S - 42 mm - , Fenix 7 - 47 mm - , Fenix 7X - 51 mm -). A ce niveau, rien ne change.

Par contre, la terminologie Pro disparaît. On retrouve désormais une version de base, une version Solar et une version Sapphire (avec Solar), une dernière combinaison qui n'existait pas par le passé.

Du côté des nouvelles fonctionnalités pour le sport, la Fénix 7 propose désormais Stamina et Up ahead

Stamina offre une représentation de l'énergie qu'il vous reste en cours de séance en fonction de votre intensité. Un peu comme une voiture vous indique combien de kilomètres vous pourrez encore parcourir selon votre consommation actuelle.

Up ahead présente les points de passage à venir sur un itinéraire déterminé. © Garmin

On ajoutera également que, après une sortie, la Fenix 7 vous indiquera la répartition entre le temps de marche et le temps de course.

Epix, une Fenix 7 avec un écran AMOLED

Garmin en a profité pour sortir une autre montre, l'Epix. Une montre déjà vue en 2015 qui revient avec le même nom mais avec un tout autre contenu. Cette montre, visuellement, ressemble très fort à la Fenix 7. La différence vient de l'écran AMOLED, qui a rendu bien meilleur, comme sur la gamme Venu ou de nombreuses montres connectées non sportives. Evidemment, l'autonomie en prend un coup, passant à 30 heures en activité et 5 jours en montre connectée. Pour le reste, c'est une Fenix 7, sans recharge solaire, vendue entre 800 et 1099 €. Ce qui fait tout de même cher l'écran Amoled.