La skipper Emma Plasschaert et la basketteuse Ann Wauters, capitaine des Belgian Cats, ont collecté pas moins de 24 kg de déchets et de plastique sur et autour du parcours du Brussels Marathon & Half Marathon ce dimanche matin à Bruxelles.

Les deux sportives, accompagnées du CEO de Volvo Car Belux Wim Maes à l'origine de l'opération, se sont attelé à la tâche avec un certain nombre d'employés de la marque automobile, entourées des spectateurs et supporters qui souhaitaient les aider.

Sur le stand Volvo au (semi) marathon de Bruxelles, les participants, supporters et spectateurs pouvaient jeter les bouteilles en plastique qu'ils avaient collectées dans un container. En échange de 5 bouteilles, ils recevaient une gourde durable. Le plastique collecté sera utilisé par Govaplast afin de confectionner des meubles.