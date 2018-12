Enorme succès pour la Run For Life à Nivelles (PHOTOS + VIDEO)

Plus de 2600 participants ont pris le départ de la course au profit de Viva For Life.

Avec la présence du cube de Viva For Life sur la Grand-Place de Nivelles, le CABW, le club d’athlétisme nivellois, se devait d’organiser quelque chose au profit de Viva For Life. Grâce à sa section jogging, le NAC, le club s’est lancé dans l’organisation d’un jogging. Un pari fou avec l’organisation de deux courses pour les enfants (600m et 1000m) et de deux distances pour les adultes (5 et 10 km) qui a dépassé toutes les espérances puisque, malgré la pluie, ils étaient plus de 2600 à avoir rejoint le parc de la Dodaine à Nivelles. "Nous espérions un millier de participants, finalement, nous sommes plus du double. Il y avait 2100 préinscriptions mais les gens sont encore venus en masse s’inscrire le jour de la course. Je suis heureux de voir que le public a répondu massivement à notre appel à la générosité", se félicite Noël Lévêque, le président du CABW.

Grâce à l’organisation de cette course, le club d’athlétisme va pouvoir remettre un gros chèque à Viva For Life. "En partant sur une base 2100 participants, nous espérions remettre un chèque d’un montant de 14000 euros. Grâce aux inscriptions qui ont explosé le jour de la course, nous dépasserons aisément ce chiffre."