Belgium Running a sondé les coureurs belges sur leurs habitudes de course depuis le début de la crise du Covid-19.

Les Belges courent plus depuis le début de la crise du Covid-19. Ce constat remarqué dans nos parcs et rues s’est traduit de façon spectaculaire dans les chiffres de la grande enquête en ligne que nous avons réalisée auprès du public des coureurs belges entre le 14 et le 25 mai.

Ainsi, plus de la moitié (52,8 %) des coureurs interrogés ont indiqué avoir augmenté le nombre de leurs sorties chaque semaine. Une augmentation identique tant chez les hommes que chez les femmes, mais aussi, plus surprenant, selon qu’on habite en ville ou à la campagne.

La jeunesse s’est tournée vers la course