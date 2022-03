Les coureurs sont partout. Dans les parcs, les bois ou sur le bord de nos routes. Si la course à pied, sous toutes ses formes, est la discipline sportive la plus accessible et la plus pratiquée chez nous, nous ne connaissons finalement que peu de choses sur ceux qu’on appelle désormais les "runners".

Quelles sont leurs habitudes de course ? Quels rapports entretiennent-ils avec les blessures ? Quels sont leurs comportements en matière de consommation ou de santé ? Autant de sujets auxquels nous avons confronté les coureurs belges en ce début d’année 2022 via une grande enquête en ligne afin de mieux comprendre qui se cachent derrière ces fanatiques de course à pied qui accumulent les kilomètres tout au long de l’année.

(...)