Il est d’usage de dire que la course à pied est le sport démocratique par excellence. Une paire de chaussures et une bonne dose de motivation et vous voilà armés pour aller gambader. Rien de plus simple en apparence. À l’époque du running-marketing, le business autour de cette pratique sportive ultra répandue et à la base de toutes les autres disciplines est pourtant devenu colossal.