Les Lumeçons lancent ce vendredi la saison des trails nocturnes, à Namur, sur le site de la Citadelle. Un incontournable du calendrier qui fait figure de pionnier en matière de courses de nuit sur les sentiers en Belgique puisqu’il a vu le jour dès 2013. Depuis, ces épreuves à la lueur de la frontale se sont développées un peu partout, au même titre que les innombrables corridas. Mais courir de nuit, qui plus est dans les bois et sur des sentiers parfois raides et techniques, implique quelques préalables. Les repères ne sont pas les mêmes que lors d’une épreuve diurne et cela peut, lors des premières expériences, surprendre. En compagnie d’Etienne Van Gasse, ancien champion de Belgique de trail qui partage désormais son expérience en tant que coach, nous en avons profité pour évoquer les indispensables afin d’aborder ce type de défi sereinement.