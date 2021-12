L’ultra-runner gantois Karel Sabbe s’est offert la Via Alpina cet été. Une aventure qui vient d’être déclinée en film.

Karel Sabbe, ultra-runner gantois, a traversé les Alpes en courant cet été, depuis Trieste en Italie jusqu’à Monaco En avalant en 30 jours 2 650 km et 15 000 m de dénivelé positif (soit l’équivalent de l’ascension de la tour Eiffel environ 500 fois !). Le tout à travers huit pays et avec, sur la fin, des conditions météorologiques parfois dantesques. Chaque jour, il a accompli un double marathon, parsemé de quelque 5 000 m de D + !

Cet exploit sportif, accompli en compagnie d’une équipe de proches aux petits soins pour son assistance, constitue un record sur ce sentier de randonnée (FKT, pour Fastest Know Time). Ce n’est pas la première fois que le Belge, dentiste de profession, vient à bout d’un pareil défi puisqu’il avait notamment établi des records sur le Pacific Crest Trail (4 280 km !) et l’Appalachian Trail (3 500 km), deux des sentiers de randonnées les plus réputés en Amérique du Nord.



(...)