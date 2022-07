390 km et 24000 mètres de D+: une course à pied qui traverse la Suisse de part en part

Traverser en courant la Suisse de part en part et en diagonale, tel est le concept, à la fois simple et extrêment difficile, de Crossing Switzerland.

Depuis samedi, un peu moins de 200 participants prennent part à la première édition de cet ultra-trail proposant 390 km et 24000 mètres de D+ en suivant la trace de la Via Alpina, célèbre sentier de randonnée alpin que le Belge Karel Sabbe avait parcouru en intégralité et en un temps record en 2021.

Derrière cette épreuve, on retrouve l'association "Dénivelé positif", déjà à l'origine du Montreux Trail Festival et de l'Humanitrail. S'il existe déjà de nombreux ultras montagneux, c'est la toute première fois qu'une course qui traverse entièrement un pays alpin.

Le départ a été donné depuis Vaduz, capitale du Liechtenstein. L'arrivée s'effectuera sur les rives du Léman, à Montreux. En cours de route, la bagatelle de 7 cantons traversés, 17 sommets avalés et 33 communes visitées.

©Crossing Switzerland

Dix Belges sont engagés sur cette première traversée de la Suisse en courant, en plus de Fanny Jean, Française résidant en Belgique depuis plusieurs années et qui est actuellement en tête chez les dames.