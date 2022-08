Destination Trail : plongée au cœur du Bélier, trail historique à La Clusaz

La 36e édition de cette épreuve historique du calendrier français réussit le pari de réunir plus de 4500 sportifs sur 3 jours tout en ayant conservé ses valeurs originelles basées sur la convivialité et le partage.

Quand on parle de montagne et de trail, c'est le plus souvent l'UTMB, la grand-messe du trail qui se tient cette semaine du côté de Chamonix, qui revient dans les conversations des amateurs belges de la discipline. Mais le trail made in France est bien loin de s'arrêter aux parcours autour du Mont-Blanc.

Comme en Belgique (oui !), la densité de courses sur le territoire français est importante. Et il y en a pour tous les goûts. On peut difficilement cacher notre enthousiasme pour celles qui parviennent à continuer à mettre aux premiers plans des valeurs comme la convivialité et le partage à une époque où organiser demande souvent, pour continuer à exister, d’innover et de (bien) communiquer tout en devant jongler avec des impératifs financiers et sécuritaires toujours plus compliqués.

Du monde, sans une impression de masse

Le Trail Le Bélier, au départ de La Clusaz, réalise parfaitement ce difficile compromis. D’autant que le village et ses environs, aisément accessible et à une demi-heure à peine du Lac d’Annecy, offrent tout pour un séjour en famille.

Nous avons eu la chance de pouvoir nous glisser ce dimanche 21 août au sein du peloton du 42 km (2000 D+ - trace GPX disponible ici) qui clôturait un long week-end offrant également un 7 km dès le vendredi soir et deux distances (15 et 27 km) le samedi. Sans oublier plusieurs randos. Pour les plus motivés, il y a même moyen de devenir un "Super Bélier" en cumulant 7, 27 et 42 km sur les trois jours de course.

©Clément Hudry - Le Bélier

Malgré la masse de participants (4586 sur les trois jours) au cœur d’un village préservé comme La Clusaz (8h00 en voiture depuis Bruxelles), jamais on n'a l’impression d’être pris dans l’engrenage d’une organisation de masse où chaque participant, au final, ne serait qu’un numéro.

Il faut dire que l'organisation, qui en était à sa 36e édition, est bien rodée. Depuis 1986, le Bélier, l'emblême de La Clusaz, s'est érigé en incontournable au cœur du Massif des Aravis. A l'origine, seul le 27 km (remporté cette année chez les dames par Anne-Lise Rousset, récente recordwoman de la traversée du GR 20) figurait au programme, à l'époque où on parlait de course de montagne plutôt que de trail. Avant, en 2015, de prendre un nouveau virage pour se développer et s'ouvrir aux nouvelles pratiques.

Anne-Lise Rousset, sur la première marche du podium féminin 2022 sur le 27 km. ©Hugé

"Sur un jour, nous pouvions accueillir un maximum de 2000 personnes. Nous devions refuser du monde", indique Stéphane Vittoz , directeur du Club des Sports de La Clusaz qui est en charge de l'organisation. "Nous avons élargi notre offre pour offrir aujourd'hui une expérience plus large."

De la convivialité à tous les étages

Plus grand, le Trail Le Bélier aurait pu se dénaturer. Mais, tant dans l'image qu'il véhicule que sur le terrain, il a su garder fraîcheur et convivialité. "Convivial, c'est comme ça qu'on se définit, oui", confirme Stéphane Vittoz. "On se veut un événement pour tous, loin de la quête du toujours plus."

Ici, on est dans l'authenticité. Et on ne cache pas sa vénération pour le reblochon, omniprésent dans les assiettes mais aussi en certains endroits du parcours où on peut lire, amusé, "à fond le reblochon".

©Clément Hudry - Le Bélier

Le tout offre des tracés sublimes mais qui restent accessibles à ceux qui ont déjà une petite expérience du trail dans les jambes. On a cependant été (positivement) surpris par la variété du terrain de jeu sur la distance marathon, plus typée "trail" que les autres distances proposées par l’organisation. Là où certains trails montagneux en France n’exploitent que peu le terrain de jeu (à l’inverse d’organisateurs belges qui courent après chaque mètre de «"ingle track"), on a retrouvé ici un dosage parfait entre larges chemins et sentiers (un peu) techniques, à la fois à travers les bois ou face à des vues bien dégagées offrant de beaux panoramiques sur les Aravis. A déguster, tant pour les yeux que pour les jambes.

©Clément Hudry - Le Bélier

Une déclinaison hivernale mais aussi en VTT

Le Trail Le Bélier a également fait des petits. Depuis 2019, il se décline en une version hivernale intitulée "Le Bélier Blanc". Un événement dans l’air du temps puisque l’engouement pour les trails blancs ne cesse de croître. En 2023, ce rendez-vous plus intimiste se tiendra le 13 janvier, sur deux distances (8 et 14 km). La Clusaz étant un vrai paradis pour la pratique du VTT, avec d’innombrables circuits balisés et une infrastructure adaptée, ce n’est pas une surprise si, depuis cette année, se tient une déclinaison sur deux roues de l’événement avec le Bélier VTT. La deuxième édition, avec pas moins de 10 épreuves proposées, se tiendra en juin 2023.

Le Trail Le Bélier en bref