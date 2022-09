Nice Côte d’Azur by UTMB : est-ce que l’étiquette UTMB révolutionne l’expérience d’un trail ?

Nous nous sommes glissés au cœur de la première édition de Nice Côte d’Azur by UTMB, une étape d’ores et déjà très populaire au sein du nouveau circuit UTMB lancé en 2022.

Voici près de dix-huit mois, l'UTMB annonçait la création d'un nouveau circuit : l'UTMB World Series.

Face à l'engouement sans cesse plus grand pour l'UTMB Mont-Blanc, l'objectif était alors de mettre sur pied une multitude de courses à travers le monde avec les mêmes critères de qualité que le sommet mondial du trail tout en permettant aux coureurs de vivre l'expérience près de chez eux, ou en tout cas ailleurs qu'à Chamonix.

Ces manches de l’UTMB World Series devenaient par la même occasion la seule voie d’accès à la grande finale annuelle à Chamonix. Chaque finisher d’une étape de l’UTMB World Series recevant un ou plusieurs runnings stones, en fonction de la distance parcourue et chaque running stone étant une chance supplémentaire d’être tiré au sort pour l’UTMB Mont-Blanc. Aux Etats-Unis, en Asie et aux quatre coins de l’Europe, des courses by UTMB ont donc fleuri ou se sont vues apposer l’étiquette "by UTMB".

Alors que la première saison de ce circuit touche à sa fin, Belgium Running a tenté de comprendre si ce "by UTMB" modifiait l'expérience d'un trail à l'étranger. Pour ce faire, nous nous sommes glissés au cœur du peloton de la première édition du déjà populaire Nice Côte d'Azur by UTMB le week-end du 23 au 25 septembre avec l'objectif, outre d'arriver à Nice au terme de 61 km et 3300 mètres de D+, de répondre à quatre questions autour de l'expérience trail "by UTMB".

1. Quelle est la place de l’UTMB sur un évènement "by UTMB" ?

Elle est, sans surprise, énorme. L’UTMB est une marque forte et l’organisation joue évidemment sur celle-ci pour attirer. Nombreux sont les coureurs qui nous ont d’ailleurs affirmé avoir rejoint Nice uniquement en raison du nom "UTMB". Que ce soit dans le village de la course, sur le dossard, dans les communications ou sur les balises, le nom UTMB est donc mis en avant et il est impossible de passer à côté du fait que vous êtes sur un événement "by UTMB".

©UTMB

Cela ne veut pas dire que les "locaux" sont mis de côté. Les parcours sont tracés par un guide local, tout comme la mise en place pratique de l’organisation est gérée par une personne de la région, sur base des critères UTMB. Mais ce n’est pas le point de communication sur lequel l’organisation insiste le plus, bien au contraire. Les nombreux bénévoles (600 à Nice !) viennent aussi des environs.

2. Quel type de public au sein des pelotons ?

Il y a deux types de public. Une bonne partie est composée de coureurs qui peuvent être qualifiés de la région, dans le sens où ils ont pu rejoindre le départ en voiture ou en train sans devoir se farcir des centaines de kilomètres. Ceux-là sont heureux de courir sur un événement UTMB sans devoir faire de longs déplacements. Une excellente chose quand on sait que l'un des objectifs annoncés lors de la création de l'UTMB World Series était de diminuer les déplacements. "Voyager moins pour voyager mieux", aime à répéter la co-fondatrice de l'UTMB Catherine Poletti.

Mais le nom UTMB attire évidemment. Quelque 80 nationalités étaient représentées à Nice par exemple, dès la première édition. Dont de nombreux athlètes asiatiques. Plutôt paradoxal alors que plusieurs événements UTMB ont été créés ces dernières années en Asie.

Catherine Poletti s'en défend, à sa manière. "Vu les enjeux actuels, il est incohérent de multiplier des déplacements pour de courtes durées, tout comme il faut éviter que les produits utilisés sur l'événement ne voyagent deux fois autour de la terre avant d'être utilisés. Mais, par ailleurs, je suis aussi convaincue que c'est une très mauvaise idée d'interdire les voyages et de rester chacun chez soi. Un événement comme le nôtre a un rôle important à jouer. Il permet de montrer aux gens cette nature qu'il faut préserver. Sans connaissance de la nature, on ne peut en connaître les codes et la respecter."

3. Quelle expérience baskets aux pieds?

Une course a beau être étiquetée "by UTMB", une fois le départ lancé, il n’y a pas de secret : vous vous retrouvez seul avec vous-mêmes. Et vos jambes, idéalement bien entraînées. Le terrain de jeu est, lui, à la hauteur de la réputation de l’UTMB. Bien sûr, la Côte d’Azur n’est pas la vallée du Mont-Blanc mais le parcours que nous avons découvert, malgré des conditions typiquement belges ce jour-là, valait le détour. Tant pour la difficulté que la variété des terrains, sans oublier les panoramas qui, lors d’une édition plus clémente, seront l’atout numéro 1 de ce Nice Côte d’Azur by UTMB. L’objectif, réussi, reste de cibler des régions à fort potentiel pour la pratique du trail et d’utiliser au mieux le terrain proposé, en se basant sur l’expertise des locaux.

La convivialité sur le parcours, avec des bénévoles chaleureux et un public enthousiaste dans les villages traversés et à l’arrivée, était également de la partie.

©Hugé

On ne peut cependant passer sous silence que cette première édition a été perturbée par des bouchons dans la première ascension du 61 km. Au pied, lors du premier rétrécissement, et au sommet, lors du scanning des coureurs. Voilà qui fait mauvais genre pour une épreuve de ce standing. "On peut faire une erreur une fois, mais deux fois. Nous devrons nous adapter dès la 2e édition pour que cela ne se reproduise plus", a promis Isabelle Poletti-Viseux, la directrice de course, en vue de 2023.

©Hugé

4. Quels impacts sur tout ce qui se passe en dehors de la course ?

On l’a écrit, la marque UTMB est omniprésence sur un événement "by UTMB". L’objectif est de faire sentir aux coureurs qu’ils touchent à une part de l’expérience Ultra-Trail du Mont-Blanc. L’événement, dès sa première édition, doit respecter un cahier de charges établi sur les bases de celui de son grand frère chamoniard. Cela se voit et se ressent.

La communication, très professionnelle même si elle ne fut pas l'abri de quelques cafouillages pour cette première, est gérée par l'équipe de l'UTMB. Avec tout ce que cela induit en termes de mailings, couverture photos, suivi live et omniprésence des réseaux sociaux.



Le chronométrage et le tracking live, sans surprise vu les liens qui unissent livetrail et l'UTMB, baignent aussi dans l'environnement UTMB. Le village trail est aussi construit d'une manière à vous immerger dans l'ambiance UTMB, avec notamment un shop proposant une foule de textiles ou accessoires runnings pour vous rappeler que la course "by UTMB" que vous faites n'est qu'une étape vers Chamonix.



Et, sans surprise, les tarifs sont ici bien plus élevés que la moyenne, allant jusqu'à flirter - ou dépasser sur les distances les plus courtes – 1,5 euro par kilomètre parcouru.

