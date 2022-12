110 km en boucle, voici le National Park Trail, paradis pour randonneurs et traileurs

Cinq lieux pour s’évader en courant sans devoir aller au bout du monde

Longue de 110 km pour 900 mètres de dénivelé positif, elle ne présente évidemment pas le même relief que, par exemple, les sentiers à travers l’Ardenne. Mais la boucle du “National Park Trail” permet de découvrir les plus beaux recoins du parc national de la Haute Campine, qui était jusqu’il y a peu le seul parc national de Belgique avant que l’Entre-Sambre-et-Meuse et la Vallée de la Semois ne viennent le rejoindre.

L’itinéraire, entièrement balisé dans les deux sens, est accessible depuis juin 2022 et peut être effectué de plusieurs manières possibles, que ce soit complètement ou via des variantes plus courtes. La plupart des marcheurs optent pour un itinéraire en quatre à cinq étapes d’environ 20 km chacune mais rien n’empêche les plus fougueux des traileurs de s’offrir le défi en une étape.

À 90 % off-road

En chemin, on y découvre sept ascensions, de vastes bruyères, de belles tourbières, de grands lacs d’eau, des dunes et des forêts odorantes. A 90 % off-road, c’est l’un des rares itinéraires de cette dimension en Flandre où l’on peut rester à l’écart de bâtiments et de la circulation.

Il existe également un certain nombre de variantes, plus courtes.

National Park Trail: infos et fichier GPX

”Grâce à cette reconnaissance, le parc national de la Haute Campine ne se présente plus seulement comme un bel écrin de verdure. Il est également confirmé en tant qu’endroit fantastique pour se promener ou toute autre activité”, a réagi fièrement la ministre Demir lors de la remise du certificat. “Avec plus de 1,2 million de visiteurs par an, ce parc est un pôle d’attraction pour celles et ceux à la recherche d’une expérience de nature authentique. Il s’avère également être un 'produit' économiquement viable dont nous pouvons être fiers.”

L’Association européenne des randonneurs représente une soixantaine d’organisations et compte plus de trois millions de membres actifs dans le domaine des loisirs de randonnée. La distinction “Leading Quality Trail – Best of Europe” est valable pendant trois ans.